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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Сериал по роману «О дивный новый мир» перебрался на USA Network

В 2015 году канал Syfy заявил о намерении экранизировать «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, а после замолчал на несколько лет. Оказывается, проект перехватил кабельный канал USA Network и теперь уже он займётся многосерийной экранизацией классического романа. Съёмки первого сезона официально добрены.

Производственный процесс по-прежнему возглавляют Amblin TV Стивена Спилберга и Universal Cable Productions. Адаптацией литературного первоисточника занимается шоураннер Дэвид Винер («Возвращение домой»), а также соавторы «Хэппи!» Грант Моррисон и Брайан Тэйлор.

Сатирическая антиутопия повествует о мире будущего, где люди живут в едином государстве, возведя потребление в культ. Человек размножается в инкубаторах, и уже на стадии эмбриона производится деление на касты по умственным и физическим способностям. Институт брака устранён, процветает промискуитет, а психологические проблемы человечеству помогает решать особый наркотик. Но не все люди готовы безропотно терпеть такой порядок вещей — кое-кто решается бросить вызов системе.

Исполнительными продюсерами проекта наряду с Винером и Моррисоном числятся Дэррил Фрэнк, Джастин Фолви и режиссёр первой серии Оуэн Харрис(эпизод San Junipero из «Чёрного зеркала»).

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