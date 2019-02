Дж. Дж. Абрамс и HBO работают над экранизацией романа «В конце они оба умрут»

Умудряющийся везде успевать Дж. Дж Абрамс («Мир Дикого Запада») возьмётся продюсировать научно-фантастический сериал по роману Адама Силверы «В конце они оба умрут» (They Both Die at the End) для кабельного канала HBO. Проект уже запущен в разработку.

События разворачиваются в ближайшем будущем, где каждый человек в день предполагаемой смерти получает соответствующий звонок-оповещение из колл-центра. Главные герои истории — подростки Матео и Руфус, познакомившиеся через приложение «Последний друг», чтобы провести свой последний день на Земле вместе.

Сценарной адаптацией занимается Крис Келли («Субботним вечером в прямом эфире»). Он также числится исполнительным продюсером наряду с Абрамсом и Беном Стивенсоном. Производство займутся Bad Robot и Warner Bros TV.