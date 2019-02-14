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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Рунный посох» Майкла Муркока превратят в сериал

Тетралогия «Рунный посох» Майкла Муркока уходит на малые экраны. Производством сериала займётся BBC Studios, приобретшая права на экранизацию романов «Драгоценность в черепе», «Амулет безумного бога», «Меч зари» и «Секрет Рунного посоха».

События фэнтезийной эпопеи разворачиваются на Земле далёкого будущего. Краеугольным камнем тетралогии является борьба главного героя Дориана Хокмуна с Тёмной Империей Гранбретании во главе с королём Хаоном. Победа в противостоянии достанется тому, кто сумеет разыскать могущественный артефакт — Рунный Посох.

Муркок, крайне обрадованный превращению книжной серии в телепостановку, пообещал принимать активное участие в производстве, помогая со сценарием и общим направлением сюжета.

Адаптацией литературного первоисточника занимается Стив Томпсон («Доктор Кто», «Шерлок»). Исполнительными продюсерами выступают Ричард Стокс («Бродчёрч») и Джон Йорк.

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