«Рунный посох» Майкла Муркока превратят в сериал

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Тетралогия «Рунный посох» Майкла Муркока уходит на малые экраны. Производством сериала займётся BBC Studios, приобретшая права на экранизацию романов «Драгоценность в черепе», «Амулет безумного бога», «Меч зари» и «Секрет Рунного посоха».

События фэнтезийной эпопеи разворачиваются на Земле далёкого будущего. Краеугольным камнем тетралогии является борьба главного героя Дориана Хокмуна с Тёмной Империей Гранбретании во главе с королём Хаоном. Победа в противостоянии достанется тому, кто сумеет разыскать могущественный артефакт — Рунный Посох.

Муркок, крайне обрадованный превращению книжной серии в телепостановку, пообещал принимать активное участие в производстве, помогая со сценарием и общим направлением сюжета.

Адаптацией литературного первоисточника занимается Стив Томпсон («Доктор Кто», «Шерлок»). Исполнительными продюсерами выступают Ричард Стокс («Бродчёрч») и Джон Йорк.