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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Сериалу про Локи нашли шоураннера из команды «Рика и Морти»

По информации портала The Hollywood Reporter, сериал потокового сервиса Disney+ про Локи обзавёлся шоураннером. Честь возглавить многосерийный проект выпала Майклу Уолдрону, успевшему поучаствовать в работе над гениальным сумасшествием под названием «Рик и Морти». Уолдрон обязуется написать сценарий пилота, а также выступает создателем и исполнительным продюсером марвеловского проекта.

Том Хиддлстон, как ожидается, вернётся к роли обаятельного засранца. По слухам, сериал расскажет об эпических похождениях великого обманщика и перевёртыша, появлявшегося то тут, то там в жизни человечества и влиявшего на некоторые исторические события.

Marvel пока что не комментирует назначение Уолдрона на пост шоураннера многосерийного проекта.

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