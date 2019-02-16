Сериалу про Локи нашли шоураннера из команды «Рика и Морти»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

По информации портала The Hollywood Reporter, сериал потокового сервиса Disney+ про Локи обзавёлся шоураннером. Честь возглавить многосерийный проект выпала Майклу Уолдрону, успевшему поучаствовать в работе над гениальным сумасшествием под названием «Рик и Морти». Уолдрон обязуется написать сценарий пилота, а также выступает создателем и исполнительным продюсером марвеловского проекта.

Том Хиддлстон, как ожидается, вернётся к роли обаятельного засранца. По слухам, сериал расскажет об эпических похождениях великого обманщика и перевёртыша, появлявшегося то тут, то там в жизни человечества и влиявшего на некоторые исторические события.

Marvel пока что не комментирует назначение Уолдрона на пост шоураннера многосерийного проекта.