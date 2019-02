Ужастик «Боишься ли ты темноты?» вернётся на телеэкраны

Канал Nickelodeon задумал возродить один из популярнейших своих сериалов — хоррор-антологию «Боишься ли ты темноты?» (Are You Afraid of the Dark?).

Подростковый ужастик шёл в 90-е годы, а его центральными персонажами была группа подростков, называвшая себя «Обществом полуночников». Каждую неделю ребятки собиралась у костра, рассказывая друг другу всевозможные страшилки.

Мини-сериал «Боишься ли ты темноты?» не станет ремейком, а продолжит показывать зрителям новые истории, придерживаясь полюбившийся концепции. Поклонников обещают порадовать уже в октябре, вероятно, на Хэллоуин.

Любопытно, что тогда же планируют выпустить и киноремейк сериала от компании Paramount Pictures. К фильму привлекли сценариста «Оно» Гари Добермана и режиссёра Ди Джея Карузо («Я — Четвёртый»).