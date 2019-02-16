Готовится новый мультсериал по «Трансформерам» от Netflix

Франчайз о роботах-конструкторах продолжает стабильно обзаводиться новыми мультсериалами по мотивам. На этот раз Матрица лидерства отдана в руки потокового сервиса Netflix. Сотрудничество с производителем игрушек Hasbro прилагается автоматом. Последний всячески рад этому и уверен, что проект станет новой захватывающей главой во вселенной «Трансформеров».

Очередная интерпретация противостояния между Автоботами и Десептиконами будет называться «Трансформеры: Война за Кибертрон». Информации о сюжете пока нет, но название даёт понять, что многие события будут происходить на знаменитой планете. По словам создателей, сериал исследует её обширный мир так, как этого никто раньше не делал. Также обещается использовать новый подход в отношении внешнего вида персонажей и анимации.

За производство мультфильма отвечают компании Rooster Teeth и Polygon Pictures. Шоуранером проекта числится Ф. Дж. Де Санто, имеющий опыт работы с кибертронцами в таких сериалах как Transformers: Titans return и Transformers: Power of the Primes. За сценарий отвечают Джордж Крстич, Гевин Хайнайт и Брэндон Истон.

Премьера мультсериала запланирована на следующий год, точная дата выхода пока неизвестна.