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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Ясновидец» продолжает жить в полном метре

Поклонникам сериала «Ясновидец» самое время открывать упаковку ананасового сока — кабельный USA Network расщедрился на ещё один, второй по счёту полнометражный сиквел Psych: The Movie 2. Создатель комедийного процедурала Стив Фрэнкс пока что держит слово — анонсируя предыдущий фильм в 2017 году он заявил, что планирует снять как минимум шесть полнометражек. Охотно верим!

К своим ролям вернутся Джеймс Родэй, Дьюли Хилл, Мэгги Лоусон, Кирстен Нельсон, Корбин Бернсен и Тимоти Омандсон. Причём последний на сей раз не ограничится лишь небольшим камео. Дело в том, что за несколько дней до старта съёмок первой картины Омандсон пережил инсульт и по понятным причинам активно участвовать в процессе не смог — тогда команде пришлось переписать весь сценарий за 48 часов.

На сей раз всё закрутится именно вокруг его персонажа — шефа полиции Карлтона Ласситера. Попав в засаду на задании и будучи серьёзно ранен, он оказывается в реабилитационной клинике, где начинает видеть странные вещи. Шон (Родэй) и Гас (Хилл), разумеется, возвращаются в Санта-Барбару, чтобы помочь другу и расследовать это крайне запутанное дело. Создатели обещают винтажный детектив в стиле Хичкока.

Фрэнкс, как водится, сам срежиссирует фильм и напишет сценарий совместно с Родэем и Энди Берманом. Съёмки начнутся в Ванкувере уже в следующем месяце, а на экраны фильм выйдет ближе к концу года.

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Ясновидец
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