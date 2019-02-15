«Роковой патруль» — расширенный трейлер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

У «Рокового патруля» от DC Universe, который стартует буквально завтра, появился расширенный трейлер, где уделено внимание каждому участнику команды, её куратору и даже главному злодею.

Тринадцатисерийный фантастический боевик по одноимённому комиксу расскажет об отряде необычных супергероев, обретших сверхспособности благодаря покалечившему их трагическому случаю. В команду спасающих мир изгоев входят Роботмен (Брендан Фрейзер), Безумная Джейн (Дайан Герреро), Эластичная Женщина (Эйприл Боулби), Киборг (Джоиван Уэйд) и Негативный Человек (Мэтт Бомер). Возглавляет Роковой патруль доктор Найлз Колдер (Тимоти Далтон), а чинит козни главным героям злодей Мистер Никто (Алан Тьюдик).

Сценарий написал Джереми Карвер («Сверхъестественное»); он же выступает исполнительным продюсером наравне с Джеффом Джонсом, Грегом Берланти и Сарой Шехтер. Производство на контроле Warner Bros. Television и Berlanti Productions.