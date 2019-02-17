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Новые сериалы 18–24 февраля

Телевизионная премьера на неделе всего одна — британский скоростной боевик «Комендантский час». Вдобавок на Crackle выйдет второй сезон криминальной драмы «Клятва».

Четверг, 21 февраля

 
Сезон2
Crackle
Клятва The Oath

драма, боевик, криминал

В ролях Шон Бин, Райан Квантен, Катрина Ло, Кваме Паттерсон, Кори Хардрикт, Арлен Эскарпета

Создатель Джо Хэлпин

Десятисерийный боевик расскажет о порочном мире тайных сообществ и преступных организаций, влиться в которые могут лишь избранные. Участники этих сообществ пойдут на что угодно, защищая друг друга от внешних и внутренних врагов. Том Хэммонд — полицейский и по совместительству безжалостный лидер известной ОПГ, состоящей из копов. Неосторожно раскрыв себя фэбээровцу под прикрытием, Хэммонд попадает за решётку, но после отсидки намерен вернуть себе «трон», за который придётся побороться с теми, кто ещё вчера помогал ему управлять бандой.

Видео

Пятница, 22 февраля

 
Премьера+
Sky
Комендантский час Curfew

драма, боевик

В ролях Шон Бин, Малачи Кирби, Эдриан Лестер, Фиби Фокс, Роберт Гленистер, Эйми-Ффион Эдвардс

Создатель Мэттью Рид

Многосерийный боевик рассказывает про людей, соревнующихся друг с другом в нелегальных автогонках из Лондона в Шотландию. Гонки традиционно проводятся по ночам и слывут самыми скоростными и беспощадными в мире. Победитель получает заветный приз — свободу от навязанного тоталитарным правительством комендантского часа.

Видео

Воскресенье, 24 февраля

 
Конец сезона3
HBO
Настоящий детектив True Detective

детектив, драма

В ролях Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Мишель Монахэн, Майкл Поттс, Тори Киттлз, Ши Уигхэм

Создатель Ник Пиццолатто

Третий сезон криминальной антологии завершится восьмым эпизодом Now Am Found. Кабельный канал HBO не спешит сообщать, что намерен делать с сериалом дальше.

Видео

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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
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Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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