Новые сериалы 18–24 февраля

Сезон 2

Crackle

Десятисерийный боевик расскажет о порочном мире тайных сообществ и преступных организаций, влиться в которые могут лишь избранные. Участники этих сообществ пойдут на что угодно, защищая друг друга от внешних и внутренних врагов. Том Хэммонд — полицейский и по совместительству безжалостный лидер известной ОПГ, состоящей из копов. Неосторожно раскрыв себя фэбээровцу под прикрытием, Хэммонд попадает за решётку, но после отсидки намерен вернуть себе «трон», за который придётся побороться с теми, кто ещё вчера помогал ему управлять бандой.