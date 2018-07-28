Мультсериал «Возрождение Черепашек-ниндзя» обзавёлся вторым сезоном

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Канал Nickelodeon сделал контрольный в голову: не дожидаясь премьеры первого сезона (17 сентября), продлил на второй сезон мультсериал «Возрождение Черепашек-ниндзя». Продолжение визуального извращения тоже будет 26-серийным.

Модный, стильный, молодёжный ребут расскажет о новых приключениях Рафаэля, Микеланджело, Донателло и Леонардо, раскрывающих многочисленные тайны Нью-Йорка. Неразлучная четвёрка фанатов пиццы повоюет с новыми врагами и неведомыми мистическими силами, научится противостоять им и вызовам современного мира, чтобы исполнить своё предназначение — стать командой героев.

В актёрах озвучивания числятся Омар Бенсон Миллер (Рафаэль), Бен Шварц (Леонардо), Джош Бренер (Донателло), Брэндон Майкал Смит (Микеланджело), Катерина Грэхэм (Эйприл О’Нил), Эрик Бауза (Сплинтер) и Джон Сина (Барон Драксум).

В команду исполнительных продюсеров входит Энди Суриано, занимавшийся дизайном персонажей в «Самурае Джеке». Курирует проект Энт Уорд — продюсер «Черепашек-ниндзя» 2012 года. Продолжение мультсериала уйдёт в производство уже этой осенью.