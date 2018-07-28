Сериал «Кондор» получил второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Канал Audience Network продлил на второй сезон многосерийный шпионский триллер «Кондор». Сериал, горячо одобренный критиками и аудиторией, вернётся на телеэкраны в следующем году.

Телевизионный ремейк культового фильма Сидни Поллака «Три дня Кондора» повествует о молодом аналитике ЦРУ Джо Тёрнере (Макс Айронс), чей идеализм проходит серьёзную проверку на прочность, когда протагонист оказывается в центре крайне жестокого, виртуозно составленного плана, угрожающего жизням миллионов людей.

Наряду с Айронсом в проекте задействованы Брендан Фрейзер, Уильям Хёрт, Боб Балабан, Мира Сорвино, Лим Лубани, Кристен Хагер и другие.

Над сценарием работают Тодд Катцберг и шоураннер проекта Джейсон Смилович («Счастливое число Слевина»). Оба числятся исполнительными продюсерами наравне с режиссёром первых трёх серий Лоуренсом Триллингом, а также Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг и Марси Росс. Производство курируют MGM Television and Skydance Television.