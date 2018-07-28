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Первоисточник: tvseriesfinale.com Прямая ссылка на новость:
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Сериал «Кондор» получил второй сезон

Канал Audience Network продлил на второй сезон многосерийный шпионский триллер «Кондор». Сериал, горячо одобренный критиками и аудиторией, вернётся на телеэкраны в следующем году.

Телевизионный ремейк культового фильма Сидни Поллака «Три дня Кондора» повествует о молодом аналитике ЦРУ Джо Тёрнере (Макс Айронс), чей идеализм проходит серьёзную проверку на прочность, когда протагонист оказывается в центре крайне жестокого, виртуозно составленного плана, угрожающего жизням миллионов людей.

Наряду с Айронсом в проекте задействованы Брендан Фрейзер, Уильям Хёрт, Боб Балабан, Мира Сорвино, Лим Лубани, Кристен Хагер и другие.

Над сценарием работают Тодд Катцберг и шоураннер проекта Джейсон Смилович («Счастливое число Слевина»). Оба числятся исполнительными продюсерами наравне с режиссёром первых трёх серий Лоуренсом Триллингом, а также Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг и Марси Росс. Производство курируют MGM Television and Skydance Television.

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Кондор
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