Новые сериалы 12–18 апреля: «Медиатор», «Милиционер с Рублёвки» и другие новинки

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«ТНТ»

В 1994 году молодой Владимир Яковлев выпускается из высшей школы милиции и устраивается на работу простым оперуполномоченным в отдел на территории Барвихи. Его напарницей становится Марья Гудкова. Вместе героям предстоит раскрыть различные запутанные преступления и хлебнуть абсурда лихих 90-х.

Махровые фанаты «Полицейского с Рублёвки» стараниями создателей франчайза получили возможность окунуться в предысторию персонажа Сергея Бурунова. Играет его юную и пока неопытную версию Артём Сучков, которому предстоит доказать, что он в состоянии удержать планку безумия, отыгрывая партию Яковлева.