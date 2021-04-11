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Новые сериалы 12–18 апреля: «Медиатор», «Милиционер с Рублёвки» и другие новинки

Лёгкое оживление на сериальных просторах. В ближайшие семь дней нас ждут не только зарубежные, но и и отечественные многосерийные премьеры. В списке новых сериалов ситком Джейми Фокса «Папа, не позорь меня!» от Netflix и детективная драма с Кейт Уинслет «Мейр из Исттауна» — премьера канала HBO. Российские сериалоделы представят комедию «Милиционер с Рублёвки» и психологический триллер «Медиатор», который будет выходить на видеосервисе START.

Понедельник, 12 апреля

 
Премьера+
«ТНТ»
Милиционер с Рублёвки

комедия

В ролях Артём Сучков, Ольга Виниченко, Юрий Грубник, Артëм Жигулин, Ирина Князьниделина, Дмитрий Ячевский

В 1994 году молодой Владимир Яковлев выпускается из высшей школы милиции и устраивается на работу простым оперуполномоченным в отдел на территории Барвихи. Его напарницей становится Марья Гудкова. Вместе героям предстоит раскрыть различные запутанные преступления и хлебнуть абсурда лихих 90-х.

Махровые фанаты «Полицейского с Рублёвки» стараниями создателей франчайза получили возможность окунуться в предысторию персонажа Сергея Бурунова. Играет его юную и пока неопытную версию Артём Сучков, которому предстоит доказать, что он в состоянии удержать планку безумия, отыгрывая партию Яковлева.

Видео

Среда, 14 апреля

 
Премьера+
Netflix
Папа, перестань меня позорить! Dad Stop Embarrassing Me!

комедия, семейный

В ролях Джейми Фокс, Кайла-Дрю Симмонс, Дэвид Алан Гриер, Порша Колман, Джонатан Кайт, Хизер Хемменс

Создатель Бентли Кайл Эванс

Владелец косметического бренда и одинокий отец в исполнении Джейми Фокса пытается разобраться в тонкостях воспитания дочери, подростка, недавно перебравшейся к нему жить.

Семейный ситком с Джейми Фоксом наверняка отыщет свою аудиторию среди подписчиков видеосервиса Netflix. Даже несмотря на то, что не может предложить ничего нового или интересного в этом жанре.

Видео

Четверг, 15 апреля

 
Сезон4
HBO Max
Бесконечный поезд Infinity Train

приключения, мультфильм, фэнтези, фантастика

В ролях Эшли Джонсон, Джереми Кратчли, Оуэн Денис, Эрни Хадсон, Кейт Малгрю, Эшли Джонсон

Создатель Оуэн Деннис

Первый сезон повествует о 13-летней Тьюлип, которая хотела стать программистом. Однако её родители недавно развелись, и когда ей нужно было ехать в тематический детский лагерь, везти её оказалось некому. Так она попала в Бесконечный поезд. Второй сезон рассказывает об отражении Тьюлип, подростке Джесси и супер-олене по имени Алан-Дракула. Третий сезон рассказывает о Грейс и Саймоне — лидерах детской банды, устраивающих погромы в вагонах и стремящихся всеми силами увеличить числа на руке.

Пятница, 16 апреля

 
Премьера+
START
Медиатор

триллер, драма

В ролях Андрей Бурковский, Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Евгения Симонова

Андрей Павлов — профессиональный переговорщик, прошедший подготовку в Академии Управления МВД России. Он тот человек, который без оружия приходит к террористам и в считанные секунды устанавливает с ними контакт. Но основной его доход идет не от удачного освобождения заложников, а от крупного бизнеса. Везде, где люди не могут договориться, он может помочь — за очень большие деньги. Для каждого случая он меняется до неузнаваемости. Удивительную способность к перевоплощению Петров развил в детстве — это помогало ему выстраивать непростые отношения с матерью. А ещё он настолько хорошо чувствует людей, что давно не верит никому. Даже себе.

Андрей Бурковский притворится мастером-манипулятором и магнитом для женщин, а мы ему дружно поверим, если сценарий достаточно хорош.

Видео

 
Сезон5
Syfy
Ван Хельсинг Van Helsing

фантастика, боевик

В ролях Келли Овертон, Джонатан Скарф, Кристофер Хейердал, Пол Йоханссон, Дэвид Кабитт, Тим Гини

Создатель Нил Лабут

В центре сюжета окажется Ванесса Хельсинг — дочь известного охотника на вампиров Абрахама Ван Хельсинга. Она, воскреснув в будущем, обнаруживает, что мир захвачен вампирами. Однако Ванесса обладает особой силой, губительной для кровососов. Героиня, как положено в таких случаях, единственная надежда измученного человечества на спасение.

Видео

Воскресенье, 18 апреля

 
Премьера+
HBO
Кобылка Исттауна Mare of Easttown

драма, детектив

В ролях Кейт Уинслет, Гай Пирс, Эван Питерс, Энгаури Райс, Сози Бэйкон, Дэвид Денман

Создатель Гэвин О’Коннор

В небольшом пенсильванском городе происходит жестокое убийство. Главной героине предстоит расследовать преступление, а параллельно с этим наладить личную жизнь и справиться с эмоциональной уязвимостью.

Кабельный канал HBO представляет ещё один мини-сериал с Кейт Уинслет и Гаем Пирсом, некогда вместе снявшимися в драме «Милдред Пирс». На этот раз Уинслет играет детектива из крохотного городка, расследующую жестокое убийство и попутно пытающуюся наладить личную жизнь. И ещё непонятно, что сложнее.

Видео

 
Сезон2
Epix
Крёстный отец Гарлема Godfather of Harlem

драма, криминал

В ролях Форест Уитакер, Винсент Д’Онофрио, Джанкарло Эспозито, Пол Сорвино, Ильфенеш Хадера, Люси Фрай

Создатель Крис Бранкато, Пол Экштейн

Центральный персонаж истории — известный криминальный авторитет из Гарлема Эллсуорт «Бампи» Джонсон. Сериал рассказывает о жизни гангстера и его войне с итальянской мафией за контроль над родными улицами, куда Джонсон вернулся после 10 лет за решёткой.

Видео

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