Стало известно, кто вернётся в продолжении «Белого воротничка»

Приятно, когда наш в век ремейков право на второй шанс порой получают действительно достойные, пусть и слишком поздно. О возможном продолжении завершившегося в 2014 году «Белого воротничка» разговоры начали ходить лет пять назад, но окончательно вопрос решился лишь в начале этого года, поэтому Нилу Кэффри и нам всем придётся справляться без Моззи — сыгравший его Уилли Гарсон скончался от рака в 2021 году.

На этом грустная часть заканчивается. Как стало известно непосредственно от шоураннера Джеффа Истена, который и снял оригинал, новый сериал получит название «Белый воротничок: Возрождение», и прямо сейчас он пишет сценарий ребута.

К своим ролям вместе с Мэттом Бомером уже точно вернутся Тим Дикей и Тиффани Тиссен. Что до остальных членов команды, Маршы Томасон, Хилари Бертон и Шариф Аткинса, никакой конкретики пока нет.

Оригинальный сериал рассказывает о невероятно обаятельном мошеннике Ниле Кэффри, который сбегает из тюрьмы ради любимой, но тут же попадает в руки съевшего не одну собаку на его поисках агента ФБР Питера Бёрка. Но вместо личной камеры он получает изящный браслет на ногу и возможность ловить лучших преступников для бюро.