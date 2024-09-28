 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Абсолютный Супермен будет сильно отличаться от своей каноничной версии Рецензия и отзывы на фильм «Субстанция» Крипота и милота за кадром второго сезона «Уэнсдэй» Райан Рейнольдс совершил чудо, вернув этого персонажа в «Дэдпуле и Росомахе» (фото) Sony потратила $ 400 млн на создание Concord?..
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
289

«Чаки» зарезали на третьем сезоне

Источник: Syfy

Многосерийные похождения одержимой адской куклы закончились. Выходивший на кабельных каналах Syfy и USA Network слэшер «Чаки» по вселенной культовых ужастиков останется без продления — закрыт на третьем сезоне, завершившемся этой весной.

Один из создателей кyльтoвoгo фpaнчaйзa Дoн Maнчини выразил свои сожаления по поводу закрытия, поблагодарил всю творческую команду проекта и заверил, что титульный герой обязательно когда-нибудь снова вернётся, как делает это всегда.

В трёхсезонном сериале Чаки (Брэд Дуриф) воевал с подростками Джeйком (Зaкapи Apтyp), Дeвoном (Бьopгвин Apнapcoн) и Лeкcи (Aливия Элин Линд), a тaкжe со cвoeй бывшeй Tиффaни (Джeннифep Tилли). Когда и где рыжее чудовище с тесаком появится снова, никто пока не знает. Но это пока.

Теги
Чаки
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

9Крипота и милота за кадром второго сезона «Уэнсдэй»

Тоже интересно

7«Битлджус, Битлджус» отстоял лидерство в домашнем прокате 0Киберпанк-метроидвания Altered Alma скоро получит демо-версию 5Новые фильмы недели: «Битлджус» с Дженной Ортегой и «Обе две» с Кристиной Асмус 26Адам Драйвер и трейлер «Мегалополиса» пытаются убедить зрителей не верить критикам 27Том Круз и Даг Лайман недавно пересмотрели «Грань будущего» и пришли к интересному выводу

Далее на КГ

0
Первый выпуск комикса про «Абсолютного» Бэтмена продался солидным тиражом
 0
КГ играет: Lost Eidolons, часть 2
 0
«Абсолютный» Супермен получит нового заклятого врага
 2
Аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» продлили на второй сезон
 2
Вышел фильм о съёмках сериала «Последний богатырь. Наследие»
 1
Стало известно, кто вернётся в продолжении «Белого воротничка»
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Субстанция»
 2
Очень злое кино: сценарист «Капитана Америки» написал сюжет фильма про Бэйна и Дефстроука
 16
«Союзмультфильм» объявил о работе над новым мультсериалом «Чебурашка»
 5
Экшен «Никто 2» завершил съёмки: режиссёр до сих пор в шоке от Боба Оденкёрка
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Горо Мадзима и пираты XXI века: анонс Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
 
Кино Брайан Кокс негодует из-за успеха «Дэдпула и Росомахи» и винит комиксы в кризисе кинематографа
 
Кино Как родные: «Братья» Питер Динклэйдж и Джош Бролин на первых кадрах совместной комедии
 
Хоумлендер, Бутчер и компания веселятся на съёмках четвёртого сезона «Пацанов»
 
Аниме «Малодушный хочет в отставку» — аниме о парне, который хочет свалить из отряда авантюристов
 
Кино Сценарист «Дюны» и «Прометея» дебютирует в режиссуре с научно-фантастическим триллером
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 639: «Громовержцы» Marvel, киновселенная Bubble, Джеймс Кэмерон, дешёвый «Хеллбой», «Подай знак»
 
2ЕВА – 600: Нормальный анимешный отец
 
2Телеовощи – 567: Комбинации тройничка
 
0Ноль кадров в секунду – 545: Как вложить сто миллионов
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 638: «Битлджус Битлджус», «Меган: К вашим услугам», «Водитель-олигарх», биопик о группе KISS
 
3ЕВА – 599: Первое правило оленьего клуба
 
2Телеовощи – 566: Ублажающий отца
 
2Ноль кадров в секунду – 544: Сухие текстуры
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 637: Дипфейки для «Властелина колец», «Кукушка», триллер от Netflix, сборы «Битлджуса 2»
 
8ЕВА – 598: Эскалация в зад
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru