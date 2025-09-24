Мультсериал по книжному фэнтези «Сёстры Гримм» получил трейлер

Приближается выход анимационного сериала «Сёстры Гримм» по одноимённому книжному циклу писателя Майкла Бакли. Премьера мультсериала состоится на стриминговом сервисе Apple TV+ 3 октября. А в качестве очередного напоминания об этом видеосервис опубликовал трейлер шоу.

Сёстры Сабрина и Дафна Гримм переезжают жить в город, полный персонажей сказок, оказавшихся настоящими. Там сёстры узнают, что являются потомками одного из братьев Гримм. Сабрина и Дафна, узнавая город лучше и сталкиваясь с разными героями и злодеями сказок, пытаются разгадать тайну пропажи своих родителей.

В книжном цикле девять романов, не считая книги-гайда. В мультсериале заявлено шесть эпизодов, то есть экранизирована будет только часть оригинального материала.



39

0%



Оценить

Поделиться

Оценки

















0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 — ожидаем 5 голосов Скачивание Высокое разрешение 1080p7,0 Мб Поделиться





Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t59554" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

А ранее начало выходить продолжение мультсериала «Чемпионы», посвящённое футбольному противостоянию «Красных метеоров» и «Синих вымпелов».