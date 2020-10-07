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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Официально стартовали съёмки шестого сезона «Люцифера»

Джо Хендерсон — соавтор дважды воскресшего мистического процедурала «Люцифер» — в своём твиттере сообщил радостную новость для поклонников сериала. Творческая команда успешно завершила основное производство пятого сезона, и 6 октября официально начались съёмки шестого — уже наверняка заключительного — сезона проекта.

В конце сентября съёмочная команда и актёры вернулись на локации, чтобы доснять заключительный эпизод пятого сезона. Его первая восьмисерийная половина вышла на Netflix 21 августа, и фанаты надеются, что видеосервис успеет показать вторую половину до конца года.

Шоураннеры Хендерсон и Илди Модрович пообещали, что официально одобренный в июле шестой сезон по всей полноте раскроет и подведёт к грамотному финалу сюжетные арки всех персонажей истории. И, конечно, не забываем о важнейшем эпизоде, посвящённом Black Lives Matter.

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Люцифер
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