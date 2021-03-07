Неделя сериалов на КГ — главные новости 1–7 марта

«ВандаВижн» — обсуждаем финальный эпизод. Здесь могло быть ваше камео.
Создатель «Теории большого взрыва» представляет новый ситком — о дружбе американского морпеха и выходца из Афганистана (трейлер). Сериал «Соединённые Штаты Ала» стартуют в апреле.
«Она абсолютная лапочка» — Билл Бёрр высказался об уволенной из «Мандалорца» Джине Карано. Исполнитель партии наёмника Мэйфилда недоволен ситуацией.
Премьера сериала «Супермен и Лоис» продемонстрировала рекордный прирост просмотров. Сила супергеройской семейной драмы привлекла массу любопытствующих.
Первый взгляд на седого Джоша Дюамеля и других супергероев из «Наследия Юпитера» по комиксам Марка Миллара. Ознакомительное видео и первые кадры.
Не «ВандаВижн» — бодрый промо-ролик «Сокола и Зимнего солдата» по случаю скорой премьеры. Осталось две недели.
Режиссёр Мэтт Шекман рассказал о втором сезоне «ВандаВижн». Постановщику очень понравилось работать в Marvel.
Победители «Золотого глобуса 2021»: триумф «Короны» и «Хода королевы», а также вопиющий слив «Теда Лассо». Смотрите полный список.
Омар Си спасает самое дорогое в тизере продолжения «Люпена». Вторая часть первого сезона выходит на Netflix летом.
Доктор Эмметт Браун отправляется на поиски заветной машины времени в документальном сериале «Экспедиция: Назад в будущее» (тизер). Охота на «идеальный DeLorean» преследует благую цель.
Фанаты Спилберга и Кинга братья Дафферы экранизируют вместе со Спилбергом роман Кинга. Netflix благословил создателей «Очень странных дел» на экранизацию «Талисмана».
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