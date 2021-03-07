Неделя сериалов на КГ — главные новости 1–7 марта

«ВандаВижн» — обсуждаем финальный эпизод. Здесь могло быть ваше камео.

«Она абсолютная лапочка» — Билл Бёрр высказался об уволенной из «Мандалорца» Джине Карано. Исполнитель партии наёмника Мэйфилда недоволен ситуацией.

Премьера сериала «Супермен и Лоис» продемонстрировала рекордный прирост просмотров. Сила супергеройской семейной драмы привлекла массу любопытствующих.

Первый взгляд на седого Джоша Дюамеля и других супергероев из «Наследия Юпитера» по комиксам Марка Миллара. Ознакомительное видео и первые кадры.

Режиссёр Мэтт Шекман рассказал о втором сезоне «ВандаВижн». Постановщику очень понравилось работать в Marvel.

Омар Си спасает самое дорогое в тизере продолжения «Люпена». Вторая часть первого сезона выходит на Netflix летом.

Доктор Эмметт Браун отправляется на поиски заветной машины времени в документальном сериале «Экспедиция: Назад в будущее» (тизер). Охота на «идеальный DeLorean» преследует благую цель.