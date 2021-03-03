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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Доктор Эмметт Браун отправляется на поиски заветной машины времени в документальном сериале «Экспедиция: Назад в будущее» (тизер)

В своём твиттере Майкл Джей Фокс — исполнитель партии Марти Макфлая в культовой трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее» — разметил важное объявление. Актёр опубликовал промо-ролик документального мини-сериала «Экспедиция: Назад в будущее», стартующего на Discovery+ 15 марта. Проект в частности посвящён легендарному спорткару марки DeLorean, на котором доктор Эмметт Браун и его юный спутник Марти Макфлай так славно попутешествовали

Помимо вышеуказанного короткого промо есть и полутораминутный тизер:

Четырёхсерийный проект построен как дорожное приключение. Кристофер Ллойд и ведущий проекта Expedition Unknown Джош Гейтс отправятся на поиски всех участвовавших в съёмках автомобилей DeLorean DMC-12. Цель поездки — выбрать подходящее авто для продажи на аукционе, сборы от которого пойдут на нужды основанного Фоксом фонда по исследованию болезни Паркинсона.

По пути Ллойд и Гейтс навестят членов творческой команды легендарной фантастической трилогии, включая сосценариста фильмов Боба Гейла и участников основного актёрского состава, с которыми побеседуют о том, как создавались фильмы.

Темы
 
Видео Экспедиция: Назад в будущее
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