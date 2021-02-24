Стала известна точная дата выхода сериала «Локи» от Marvel Studios

Стриминговый сервис Disney+ обнародовал точную дату премьеры приключенческого экшена «Локи» с Томом Хиддлстоном в главной роли. Как выяснилось, за это время сериал успел съехать с майского слота, и теперь первый эпизод зрители увидят 11 июня.

Шестисерийный проект от Marvel Studios расскажет о невероятных (трейлеры не дадут соврать) приключениях асгардского бога обмана после его побега с Тессерактом посреди судьбоносных событий «Мстителей: Финала».

Помимо Хиддлстона в сериале задействованы Оуэн Уилсон, София Димартино, Гугу Мбата-Роу, Ричард Э. Грант, Вунми Мосаку и другие. Первый сезон срежиссировала Кейт Херрон («Половое воспитание»). Главным сценаристом выступил Майкл Уолдрон.