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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Стала известна точная дата выхода сериала «Локи» от Marvel Studios

Стриминговый сервис Disney+ обнародовал точную дату премьеры приключенческого экшена «Локи» с Томом Хиддлстоном в главной роли. Как выяснилось, за это время сериал успел съехать с майского слота, и теперь первый эпизод зрители увидят 11 июня.

Шестисерийный проект от Marvel Studios расскажет о невероятных (трейлеры не дадут соврать) приключениях асгардского бога обмана после его побега с Тессерактом посреди судьбоносных событий «Мстителей: Финала».

Помимо Хиддлстона в сериале задействованы Оуэн Уилсон, София Димартино, Гугу Мбата-Роу, Ричард Э. Грант, Вунми Мосаку и другие. Первый сезон срежиссировала Кейт Херрон («Половое воспитание»). Главным сценаристом выступил Майкл Уолдрон.

Темы
 
Локи
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