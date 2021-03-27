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Познакомьтесь с помощниками Шерлока Холмса из «Нерегулярных частей» в ролике о создании сериала

На Netflix состоялась премьеры первого сезона мистического детектива «Нерегулярные части», и стриминговый сервис приглашает поближе познакомиться с главными действующими лицами истории, для чего и опубликовал специальный ролик о создании сериала — в нём участники актёрского состава рассказывают о своих персонажах.

Главные герои истории — беспризорники Би, Джесси, Билли, Спайк и Лео. Эта уличная ватага, получившая собирательное прозвище «Нерегулярные части», помогает доктору Ватсону и опустившемуся Шерлоку Холмсу исследовать кишащие потусторонним злом потаённые закоулки викторианского Лондона. Тёмный силы вырвались на свободу и угрожают не только их родному городу, но и всему миру.

В сериале Тома Бидвелла снимаются Ройс Пирресон, Генри Ллойд-Хьюз, Таддеа Грэм, Кларк Питерс, Дарси Шоу, Джоджо Макари, Маккелл Дэвид, Харрисон Остерфилд и другие.

А это версия с русскими субтитрами:

Теги
ВидеоНерегулярные частиNetflix
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