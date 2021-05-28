Звезда «Чёрной пантеры» перебралась в спин-офф про Ваканду

Мир Ваканды слишком огромен и многообразен, чтобы втиснуться в рамки полнометражного фильма, пусть даже двух. Не удивительно, что Marvel решила сделать целый сериал про самое технологически развитое государство мира всё с тем же Райаном Куглером у руля. Об этом стало известно ещё в феврале, а вот и первый кастинг — заманивать зрителей на Disney+ будет не кто-нибудь, а Данай Гурира. Та, которая из «Чёрной пантеры», ну вы точно должны её помнить.

Детали сюжета пока не раскрываются, поэтому не известно, будет ли это центральная партия. Так или иначе, но Окойе продолжит играть важную роль во вселенной — давно анонсированный сиквел уже точно не обойдётся без её участия.

Ещё в прошлый раз Боб Айгер попытался обосновать своё решение о запуске спин-оффа: