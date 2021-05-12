Дженсен Эклс передаёт привет со съёмок третьего сезона «Пацанов»

Благополучно пересидев положенный двухнедельный карантин, Дженсен Эклс влился в дружные ряды актёрского состава «Пацанов». Производственный процесс третьего сезона в разгаре, и съёмочная команда уже наверняка приступила к сценам с основательно заросшим Солдатиком в исполнении бородатого Эклса.

Свой новый имидж актёр засветил в собственном инстаграме, а после его закадровое фото перепостили соцсети сериала и твиттер-аккаунт бессменного шоураннера Эрика Крипке.

Что готовит для ветерана Второй мировой и первого супергероя Америки многосерийная антигеройская сатира по знаменитому комиксу Гарта Энниса, пока никто не признаётся. Но Крипке уже пообещал, что таким Эклса на экране вы ещё не видели.