Телеовощи. Выпуск 537: Последний маг душноты

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Содержание
Оценки эпизодов
|04:19 —
|Тизер шпионской драмы «Сочувствующий»
|13:22 —
|Тизер финального сезона «Зла»
|17:47 —
|Звезда «Стрелы» стал новым «Форс-мажором»
|28:15 —
|Юрий Быков снимет третий сезон «Метода»
|35:21 —
|«Бегущий по лезвию 2099» получил дату старта съёмок
|40:31 —
|Сериал «Звездные войны: Аколит» выйдет в июне
|43:00 —
|Третьему сезону «Основания» укоротили бюджет
|44:49 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» (Avatar: The Last Airbender) — 1x01
|01:16:43 —
|«Красный 5» — 1x01
|01:38:19 —
|«Настоящий детектив» — 4x06 (финал сезона)
|02:06:35 —
|«Третий лишний» — 1x06
|02:16:21 —
|«Ийон Тихий: Космический пилот» — 1x02
|02:35:01 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x04
|02:54:50 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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