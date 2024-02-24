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Рик Граймс задумал страшное в открывающей сцене «Ходячих мертвецов: Тех, кто выжил»

Страдания узника Рика Граймса (Эндрю Линкольн) в разлуке с любовью всей его жизни Мишон (Данай Гурира) оказались настолько велики, что он даже пытался покончить жизнь самоубийством. Но у него ничего не вышло, потому что жить ему, видимо, всё-таки хочется. Даже в разлуке с чернокожей самурайкой постапокалипсиса.

Кабельный канал AMC опубликовал открывающую сцену зомби-драмы «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил», где Граймс предаётся тягостным попыткам покончить с собой. Что было дальше, все желающие смогут начать постигать уже очень скоро — премьера очередного спин-оффа «Ходячих» состоится завтра, 25 февраля.

К слову, на суицидальные мысли главного героя недвусмысленно намекал и один из недавно опубликованных кадров к сериалу.

Теги
ВидеоХодячие мертвецы: Те, кто выжил
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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