Рик Граймс задумал страшное в открывающей сцене «Ходячих мертвецов: Тех, кто выжил»

Страдания узника Рика Граймса (Эндрю Линкольн) в разлуке с любовью всей его жизни Мишон (Данай Гурира) оказались настолько велики, что он даже пытался покончить жизнь самоубийством. Но у него ничего не вышло, потому что жить ему, видимо, всё-таки хочется. Даже в разлуке с чернокожей самурайкой постапокалипсиса.

Кабельный канал AMC опубликовал открывающую сцену зомби-драмы «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил», где Граймс предаётся тягостным попыткам покончить с собой. Что было дальше, все желающие смогут начать постигать уже очень скоро — премьера очередного спин-оффа «Ходячих» состоится завтра, 25 февраля.

К слову, на суицидальные мысли главного героя недвусмысленно намекал и один из недавно опубликованных кадров к сериалу.