Рик Граймс идёт домой в финальном трейлере «Ходячих мертвецов: Тех, кто выжил»

Два суровых выживанца идут навстречу друг другу. Кабельный канал AMC опубликовал финальный трейлер своего свежего условно сольного спин-офффа «Ходячих мертвецов». Близится премьера мини-сериала «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил» с центральной романтической парой оригинального сериала — риком Граймсом (Эндрю Линкольн) и Мишон (Данай Гурира).

Премьера приключенческого экшен-триллера от шоураннера Скотта Гимпла о превозмогании всего, что только можно, в постапокалиптическом зомби-мире, стартует 25 февраля.