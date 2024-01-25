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Рик Граймс идёт домой в финальном трейлере «Ходячих мертвецов: Тех, кто выжил»

Два суровых выживанца идут навстречу друг другу. Кабельный канал AMC опубликовал финальный трейлер своего свежего условно сольного спин-офффа «Ходячих мертвецов». Близится премьера мини-сериала «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил» с центральной романтической парой оригинального сериала — риком Граймсом (Эндрю Линкольн) и Мишон (Данай Гурира).

Премьера приключенческого экшен-триллера от шоураннера Скотта Гимпла о превозмогании всего, что только можно, в постапокалиптическом зомби-мире, стартует 25 февраля.

Теги
ВидеоХодячие мертвецы: Те, кто выжил
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
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Комиксы
Новости Рецензии
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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