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Первоисточник: www.denofgeek.com Прямая ссылка на новость:
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Крис Картер извинился за концовку одиннадцатого сезона «Секретных материалов»

Пару лет назад глава FOX Гэри Ньюман упоминал, что культовый мистический триллер «Секретный материалы» может вернуться с двенадцатым сезоном, невзирая на повсеместную критику одиннадцатого и заявление Джиллиан Андерсон, что она-де с сериалом завязала. Как выяснилось, создатель телеклассики Крис Картер действительно был бы рад возможности снова вернуться в знакомую вселенную, чтобы подарить истории достойное завершение.

Недавно Картер побывал в гостях у посвящённого «Секретным материалам» датского подкаста The Conspiracy Podcast, где и заявил, что ему нужен двенадцатый сезон, дабы привести повествование к удовлетворительному финалу, но решение исполнительницы главной женской роли этого не позволяет и, более того, застало шоураннера врасплох.

Я всегда полагал, что мы будем продолжать «Секретные материалы». Джиллиан сообщила о своём решении довольно поздно, когда мы уже завершали съёмки 11 сезона. Я и не представлял, что на этом «Секретные материалы» и закончатся.

Разочаровавшая многих концовка, заверяет Картер, не является однозначным завершением, и двенадцатый сезон многое исправил бы и объяснил.

Истории Скиннера, Малдера, Скалли и Уильяма остаются открытыми. Мне жаль, что я не смог их завершить. Учитывая, что Джиллиан решила двигаться дальше, у нас не получится вернуться к истории Малдера и Скалли. Не то чтобы у нас не было возможности по-другому продолжить «Секретные материалы», но так или иначе, сейчас будущее сериала туманно.

 
Крис Картер, вынужден смириться
22 Обсудить
Темы
 
Секретные материалы
 
Tearlach
Лучший комментарий
+32

Я как-то чисто с точки зрения современных сериалов пересмотрел первые шесть сезонов на наличие сквозного сюжета и гарантирую, что этот человек в принципе не может делать сюжетные линии, раз за разом ставя пришельцев за правительство, а правительство за пришельцев, а уж про какую-то единую логику во вселенной даже речи не идёт.
Скалли уважение за решение разорвать этот блядский сон собаки, Картеру харчок в ебло за попытку спихнуть вину собственной многолетней тупости и бессилия на каприз исполнительницы.
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