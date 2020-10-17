Крис Картер извинился за концовку одиннадцатого сезона «Секретных материалов»

Пару лет назад глава FOX Гэри Ньюман упоминал, что культовый мистический триллер «Секретный материалы» может вернуться с двенадцатым сезоном, невзирая на повсеместную критику одиннадцатого и заявление Джиллиан Андерсон, что она-де с сериалом завязала. Как выяснилось, создатель телеклассики Крис Картер действительно был бы рад возможности снова вернуться в знакомую вселенную, чтобы подарить истории достойное завершение.

Недавно Картер побывал в гостях у посвящённого «Секретным материалам» датского подкаста The Conspiracy Podcast, где и заявил, что ему нужен двенадцатый сезон, дабы привести повествование к удовлетворительному финалу, но решение исполнительницы главной женской роли этого не позволяет и, более того, застало шоураннера врасплох.

Я всегда полагал, что мы будем продолжать «Секретные материалы». Джиллиан сообщила о своём решении довольно поздно, когда мы уже завершали съёмки 11 сезона. Я и не представлял, что на этом «Секретные материалы» и закончатся.

Разочаровавшая многих концовка, заверяет Картер, не является однозначным завершением, и двенадцатый сезон многое исправил бы и объяснил.