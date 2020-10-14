Третий сезон «Пацанов» расскажет о предшественниках супергеройской «Семёрки»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Шоураннеру сериала «Пацаны» некогда расслабляться — второй сезон антигеройской сатиры едва успел закончиться, а работа над третьим уже вовсю кипит. Из предыдущих интервью уж известно, что сценарий продолжения почти дописан, и кое-какие любопытные факты о начале подготовки к активному производству не заставили себя долго ждать.

В своём твиттере Эрик Крипке поделился с подписчиками снимком заглавной страницы сценария к первому эпизоду третьего сезона. Благодаря этому фото зрители узнали, что эпизод называется «Расплата» (Payback), а за текст отвечает сценарист Крейг Розенберг.

Payback — название супергеройской команды Солдатика (Дженсен Эклз), первого американского супергероя, получившего свою дозу Compound V — чудодейственного препарата для создания сверхлюдей. Шоураннер пообещал, что в третьем сезоне они подробно расскажут о команде-предшественнице «Семёрки» и обо всех её участниках.

В планах приступить к съёмкам в начале следующего года пока ничего не изменилось — старт съёмочного процесса третьего сезона намечен на февраль