Чёрный Плащ против суперзлодеев в тизере часового спецэпизода «Утиных историй»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Канал Disney XD выкатил тизер часового спецэпизода, формально входящего в третий сезон «Утиных историй» — анимационного ребута диснеевской многосерийной классики 90-х. Видеоролик с говорящим названием Let's Get Dangerous! обещает возвращение знаменитого борца с преступностью Чёрного Плаща.

Специальный эпизод приключенческой комедии о Скрудже Макдаке и его неугомонных внучатых племянниках зрители увидят в начале следующей недели, 19 октября. Ходят слухи, будто эта серия может положить начало анимационному спин-оффу — современной версии о приключениях Чёрного Плаща, нынче говорящего голосом Дрейка Малларда.