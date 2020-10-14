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Чёрный Плащ против суперзлодеев в тизере часового спецэпизода «Утиных историй»

Канал Disney XD выкатил тизер часового спецэпизода, формально входящего в третий сезон «Утиных историй» — анимационного ребута диснеевской многосерийной классики 90-х. Видеоролик с говорящим названием Let's Get Dangerous! обещает возвращение знаменитого борца с преступностью Чёрного Плаща.

Специальный эпизод приключенческой комедии о Скрудже Макдаке и его неугомонных внучатых племянниках зрители увидят в начале следующей недели, 19 октября. Ходят слухи, будто эта серия может положить начало анимационному спин-оффу — современной версии о приключениях Чёрного Плаща, нынче говорящего голосом Дрейка Малларда.

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Темы
 
Видео Утиные истории
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