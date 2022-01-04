Курс на потепление — вышел свежий трейлер второго сезона триллера «Сквозь снег»

Очевидно, недалёк тот час, когда действие переместится на новые локации. Кабельный канал TNT выкатил расширенный трейлер третьего сезона экшен-триллера «Сквозь снег» с Шоном Бином, Давидом Диггсом и Дженнифер Коннелли в главных ролях. Свежие эпизоды начнут выходить 24 января.

В третьем сезоне Лейтон (Диггс) сотоварищи заправляют «пиратским» поездом с десятью вагонами, пытаются отыскать Мелани (Коннолли), а также одну из оттаявших земных локаций в надежде начать возрождать цивилизацию. В это время мистер Уилфорд (Бил) на основном поезде готовится к возвращению Лейтона.

За третий сезон отвечает шоураннер Грэм Мэнсон («Тёмное дитя»). В актёрский состав также входят Роуэн Бланчард, Элисон Райт, Мики Самнер, Иддо Голдберг, Лина Холл, Кэти Макгинесс и Сэм Отто