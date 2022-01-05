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Будет горячо! Лили Джеймс в роли Памелы Андерсон в новом трейлере драмы «Пэм и Томми»

Премьера драмы «Пэм и Томми» о нелёгких трудовых буднях Памелы Андерсон и Томми Ли случится уже 2 февраля, и свежий трейлер определённо делает его одних из самых ожидаемых сериалов в обозримом будущем. Помимо Лили Джеймс и Себастиана Стэна здесь зажигают Сет Роген и Ник Офферман.

Вот что бывает, когда не в меру бурная личная жизнь становится достоянием общественности:

Срежиссировал сериал Крэйг Гиллеспи («Круэлла», «Тоня против всех»), а Сет Роген с Эваном Голдбергом выступили в качестве продюсеров.

Теги
ВидеоПэм и Томми
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Источник фотографий: Depositphotos

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