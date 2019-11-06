CBS TV Studios готовит сериал «Зорро» с женщиной в главной роли

CBS TV Studios, на днях взявшаяся за пилотный эпизод женской версии «Великого уравнителя» с Куинн Латифой, нашёл ещё одного персонажа, которого можно подключить к модному процессу феминизации. Телевещатель запустил в разработку проект «Зорро» с женщиной в главной роли.

Сериал телеканала NBC представляет собой современную версию истории о легендарном мстителе в маске. Главная героиня по прозвищу Z является потомком знаменитого Зорро и она готова пойти на всё, чтобы помочь несчастным и обездоленным.

Сценаристом и исполнительным продюсером проекта назначен Альфредо Барриос мл. («Частный детектив Мангнум»). С производством CBS TV Studios поможет студия Propagate.