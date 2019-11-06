Тайка Вайтити снимет для FX драму о коренных американцах

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Неизвестно каким образом везде успевающий Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк», «Кролик Джоджо») в рамках сотрудничества с кабельным каналом FX — пристанищем многосерийной комедии по фильму Вайтити «Реальные упыри» — возьмётся за мини-сериал «Псы резервации» (Reservation Dogs).

О сюжете пока что известно крайне мало. В центре истории — четверо юных коренных американцев из неблагополучного жилого района где-то в Оклахоме.

Вайтити числится исполнительным продюсером, сценаристом и режиссёром проекта. Со сценарием ему поможет второй исполнительный продюсер Стерлин Хархо. Съёмки планируют начать в феврале.