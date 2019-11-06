Сосценарист «Дюны» Дени Вильнёва приступает к написанию сиквела

Экранизации культовой «Дюны» от Дени Вильнёва ещё не один месяц томиться в постпроизводстве, а в недрах студий Warner Bros. и Legendary Entertainment уже зреет сиквел. Именно для него из другого проекта по вселенной Фрэнка Герберта выдернули сценариста Джона Спэйтса — соавтора первого фильма.

Спэйтс в качестве шоураннера с лета работал над сериалом «Дюна: Сестринство», в июне одобренном в производство потоковым сервисом HBO Max, но на днях его освободили от этих обязанностей, взамен поручив написание сценария для второго фильма.

«Сестринству», повествующему о деятельности тайного женского сообщества Бене Гессерит, нынче подыскивают другого шоураннера. Спэйтс к этому времени успел написать черновик и проработать общий план сериала. Источники портала THR сообщают, что задействованная в производстве Legendary Television была не в восторге от первого сценария и отпустила шоураннера работать над пока ещё официально не объявленным продолжением киносерии.

Первый фильм по культовой фантастической вселенной выйдет в широкий прокат 18 декабря 2020 года.