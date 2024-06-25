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Злодей «Изгоя-один» Орсон Кренник появится во втором сезоне «Андора»

Источник: Disney

Колоритный злодей Орсон Кренник в исполнении Бена Мендельсона появится во втором сезоне «Андора», чем укрепит связь между полнометражным «Изгоем-один» и его многосерийным приквелом. Об участии актёра в заключительных эпизодах проговорился постановщик трёх финальных серий проекта.

В беседе с порталом The Playlist постановщик Алонсо Руиспаласиос упомянул Кренника в списке персонажей, которые заглянут в сериал из фильма. И да, кинозлодей в белом плаще — не единственный, кто появится в «Андоре». Вместе с ним о себе напомнит, помимом прочих, бунтовщик Со Геррера в исполнении Фореста Уитакера.

Шпионский триллер о повстанческой деятельности Кассиана Андора (Диего Луна), предварявшей героическую миссию по похищению чертежей Звезды смерти, вернётся на экраны не раньше начала следующего года.

Теги
Изгой-один. Звёздные войны: ИсторииАндор
Комментарии (3)

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