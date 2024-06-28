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Тёмный рыцарь спасает Готэм в первом трейлере мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще»

Анимационный сериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще» обзавёлся взрывным первым трейлером. Обещают переосмыслить мифологию Тёмного рыцаря, и судя по всему, довольно заметно по сравнению с предыдущими анимационными историями о легендарном супергерое.

Среди продюсеров сериала числятся режиссёр Мэтт Ривз («Бэтмен», Джей Джей Абрамс и Брюс Тимм. Последний так вообще ветеран по переносу персонажей DC Comics в мир анимации — он отвечал за знаменитого «Бэтмена» 1992 года, «Супермена» 1996 года, а также «Лигу Справедливости» (входила с 2001 по 2006 годы) и другие работы.

Первые кадры показывают разгорающуюся войну банд в Готэм-сити, а также полицейскую кампанию по розыску виджиланте. Трейлер также демонстрирует многочисленных злодеев города, включая Пингвина, Женщину-кошку, Харли Квинн и окружного прокурора Харви Дента, ставшего Двуликим. Кроме того, зрители могут ознакомиться с озвучкой Хэмиша Линклейтера в качестве Бэтмена/Брюса Уэйна.

Вместе с Линклейтером в озвучке участвуют Кристина Риччи в роли Женщины-кошки (Селина Кайл), Джейми Чанг в роли Харли Квинн и Дидрих Бадер в роли Харви Дента. Среди других известных актёров — Минни Драйвер, МакКенна Грейс, Эрик Морган Стюарт, Мишель К. Бонилла, Кристал Джой Браун, Джон ДиМаджио, Пол Шир, Рид Скотт, Том Кенни, Джейсон Уоткинс, Гэри Энтони Уильямс, Дэн Донохью, Дэвид Крумхольц, Хейли Джоэл Осмент и Тоби Стивенс.

Платформа Prime Video пока что заказала два сезона, подхватив мультсериал после того, как его сняли с показа на сервисе Max, принадлежащего компании Warner Bros. За его создание отвечают студии Warner Bros. Animation, Bad Robot Productions и 6th & Idaho.

Премьера всех 10 эпизодов первого сезона «Крестоносца в плаще» состоится 1 августа.

Теги
БэтменDCWarner Bros.Amazon
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Источник фотографий: Depositphotos

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