Телеовощи. Выпуск 554: Следим за развитием событий

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|04:33 —
|Трейлер исторической драмы «Обречённые на славу»
|15:51 —
|«Дом Дракона» продлён на третий сезон
|21:58 —
|Старлайт не волнует критика её внешности
|30:38 —
|Первый взгляд на чёрного Региса за кадром «Ведьмака»
|35:22 —
|Свежий тизер «Пингвина»
|41:52 —
|«Презумпция невиновности» — 1x01
|43:39 —
|«Дом Дракона» — 2x01
|01:03:55 —
|«Пацаны» — 4x02—04
|01:13:04 —
|«Аколит» — 1x04
|01:36:11 —
|«Эрик» — 1x03
|01:43:34 —
|«Интервью с вампиром — 2x06
|01:48:56 —
|«Фури-Кури» — 1x05
|02:13:39 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x21
|02:23:06 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 7x09
|02:35:20 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 13x06
|02:50:01 —
|«Постановка» — 2x05
|02:58:30 —
|Meow — 1x04
|03:04:54 —
|«Убей шесть миллиардов демонов»
|03:21:32 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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