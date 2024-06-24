 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Warner Bros. готовит экшен про чёрного самурая в духе «Безумного Макса» «Идущие на смерть» Роланда Эммериха показали свой тизер Даже критики не устояли перед Stellar Blade Красивая soulslike-метроидвания Mandragora обзавелась новыми видео и издателем В преддверии старта глобального события «Абсолютная власть» появилось много информации
• • •
 
КИНО
СЕРИАЛЫ
42

Телеовощи. Выпуск 554: Следим за развитием событий

Теги
ВидеоТелеовощи
Комментарии

Ещё на эту тему

+Телеовощи. Выпуск 553: Два овоща

Тоже интересно

4«Викинги: Вальхалла» возвращаются домой в трейлере финального сезона 0Image Comics выпустит новый постапокалиптический комикс 0КГ играет: Ace Combat 3: Electrosphere 0«Сильнейший маг армии Короля Демонов оказался человеком» — третий персонажный тизер фэнтезийного аниме 0Дженнифер Лоуренс вернётся на большие экраны с триллером в духе «Настоящих домохозяек» 

Далее на КГ

0
В августе закончится «Моя геройская академия» — манга про супергероев, выходящая и на русском языке
 1
Новый «Детектив Конан» стал девятым по кассовости аниме в японском прокате, обойдя по сборам «Cyдзyмe, зaкpывaющую двepи» Макото Синкая
 6
Главный персонаж из ужастика «Тихое место: День Первый» — котик — получил собственный плакат
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 17–23 июня
 10
Голова полная радости: «Головоломка 2» стала самым кассовым фильмом 2024 года
 0
Новые сериалы недели: бордельный триллер с Бондарчуком и романтика на винограднике с Евой Лонгорией
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 17–23 июня
 1
«Тетрису» стукнуло 40 лет? Не факт
 7
Звезда «Дома дракона» рассказала о секс-сцене, слишком грязной даже по меркам «Игры престолов»
 1
«Переродившись аристократом, я использую свой навык оценки, чтобы возвыситься» — специальный ролик ко второму сезону аниме пpo пoпaдaнцa-кaдpoвикa
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме Композиции из «Евангелиона», «Человека-бензопилы», «Истребителя демонов», «Магической битвы» и «Атаки титанов» попали в тoп-20 любимых аниме-песен у иностранных поклонников
 
Эллиот Пейдж экранизирует гейскую космическую фантастику
 
«Ловушка» Шьямалана и Хартнетта делится новыми промо: кадром, песней и плакатом
 
Сериалы Арнольд Шварценеггер сразится с Керри-Энн Мосс во втором сезоне «Фубара»
 
Дикая Эми Адамс на первом постере «Ночной сучки»
 
За кадром «Супермена»: Дэвида Коренсвета приняли за Генри Кавилла (фото)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 554: Следим за развитием событий
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 625: Спасаем «Майора Грома», беды «Блэйда», «Плохие парни до конца», «Головоломка 2», «Акулы в Париже»
 
1ЕВА – 586: Политэкономия эксцентриков
 
0Телеовощи – 553: Два овоща
 
1Ноль кадров в секунду – 531: Хомяк с бананом в жопе
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 624: «Неприличные гости», «Блиндаж», «Плохие парни 4», вселенная русских супергероев, «Чужой: Ромул»
 
1ЕВА – 585: Перевод с кулачьего
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3Ноль кадров в секунду – 530: Галопом по Summer Game Fest 2024
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru