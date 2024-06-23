Неделя сериалов на КГ — главные новости 17–23 июня

Четвёртый сезон «Пацанов» оказался с гнильцой. Так выглядит разочарование.

Эрин Мориарти из «Пацанов» не волнует критика её внешности и радует феминизм в сериале. Научилась фокусироваться на главном.

Критика «Аколита» заставила Амандлу Стенберг записать хейтерам мощную ответку. Небинарную активисту и местами актрису разозлили.

Первый взгляд на чёрного Региса за кадром «Ведьмака» (фото). Примерно так мы его себе и представляли.

Рейтинги «Пацанов» растут от сезона к сезону. Четвёртый сезон демонстрирует впечатляющий старт.

Колин Фаррелл сцепился с Кристин Милиоти в свежем тизере «Пингвина». Нам обещают мрачную криминальную драму.

Джаред Падалеки готовится к пятому сезону «Пацанов». Они с Эриком Крипке уже обсудили потенциальную роль.