Новые сериалы недели: бордельный триллер с Бондарчуком и романтика на винограднике с Евой Лонгорией

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Санкт-Петербург, 1903 год. Ксения и Стеша работают в нелегальном публичном доме под контролем безжалостной Матушки. Девушки продают мужчинам не только тело, но и иллюзию чувств и любви. Кажется, кроме «ремесла» у них ничего нет. Но на самом деле у героинь есть тайная сила — чистота души и стремление к свободе. И с этой силой они смогут изменить все.

Кто о чём, а отечественные сериалоделы — опять о проститутках.