Новые сериалы недели: бордельный триллер с Бондарчуком и романтика на винограднике с Евой Лонгорией

В конце первого летнего месяца на малые экраны выходят сериалы о женщинах и для женщин. Любительницы романтики смогут оценить мини-сериал «Земля женщин» с Евой Лонгорией. Поклонницам переосмыслений исторических сюжетов подвезли «Мою леди Джейн». Ну а для зрителей, которым мало «Содержанок» и стыдливо переименованного «Рынка шкур» Андреасяна, есть отечественные «Чистые».
Понедельник, 24 июня
триллер, драма
В ролях Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Софья Синицына, Диана Милютина, Даниил Воробьев, Никита Кологривый
Санкт-Петербург, 1903 год. Ксения и Стеша работают в нелегальном публичном доме под контролем безжалостной Матушки. Девушки продают мужчинам не только тело, но и иллюзию чувств и любви. Кажется, кроме «ремесла» у них ничего нет. Но на самом деле у героинь есть тайная сила — чистота души и стремление к свободе. И с этой силой они смогут изменить все.
Кто о чём, а отечественные сериалоделы — опять о проститутках.
Среда, 26 июня
драма, комедия
В ролях Ева Лонгория, Сантьяго Кабрера, Кармен Маура, Джим Китсон, Вианесса Кастаньос, Гари Энтони Стеннетте
Светская львица вынуждена вместе с матерью и дочерью бежать из Нью-Йорка в очаровательную винодельческую деревушку в Испании. Здесь она сталкивается с причудами местных жителей, невероятными семейными тайнами, а также парочкой бестолковых киллеров.
Мини-сериал по одноимённому роману-бестселлеру — идеальная история для летнего просмотра отчаянными домохозяйками. Авантюрная и романтическая история на фоне испанской пасторали. В роли парочки будущих влюблённых — Ева Лонгория и Сантьяго Кабрера.
фантастика, триллер, драма
В ролях Джоэл Эдгертон, Дженнифер Коннелли, Элис Брага, Джимми Симпсон, Оакс Фигли, Даё Окени
Первый сезон фантастического триллера завершится девятым эпизодом Entanglement.
Четверг, 27 июня
драма, романтический, комедия, приключенческий, исторический
В ролях Эмили Бадер, Эдвард Блюмель, Роб Брайдон, Кейт О'Флинн, Доминик Купер, Анна Чэнселлор
Переосмысление трагической истории леди Джейн Грей, «королевы девяти дней». По сюжету благородная дама из роды Тюдоров не сложила свою бедную голову на эшафоте — дама в беде спасла себя сама!
Мелодраматичная приключенческая история с феминистическими нотками. Переосмысление исторического сюжета, главная героиня которого отказывается от шаблонной роли девицы в беде.
комедия
В ролях Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Эбби Эллиот, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Заяс, Эдвин Ли Гибсон
Создатель Кристофер Сторер
Молодой шеф-повар Кармен Берцатто вынужден оставить мир изысканной кухни, чтобы вернуться в родной Чикаго, где ему предстоит возглавить семейный бизнес — магазинчик, где торгуют сэндвичами.
Воскресенье, 30 июня
мистика, драма, триллер
В ролях Джейкоб Андерсон, Сэм Рид, Эрик Богосян, Крис Стак, Кэлин Колман, Виктория Харрис
Создатель Ролин Джонс
Второй сезон вампирского триллера завершится восьмым эпизодом.
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