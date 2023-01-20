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Прощаемся. «Кобра Кай» завершится на шестом сезоне

Пора отпустить боевых дедушек на заслуженный отдых. Стриминговый сервис Netflix опубликовал видеоанонс шестого сезона боевой драмы «Кобра Кай», заодно сообщив, что он станет для сериала заключительным.

Шестой сезон обещает эпический финал многолетней истории ожесточённого противостояния сенсеев и их додзё. Завершение истории обещают «скоро», но точную дату не называют, но премьера последней телеглавы совершенно точно выйдет в этом году.

В сериале снимаются Уильям Забка, Ральф Мачио, Мартин Коув, Томас Йен Гриффит, Холо Маридуэньо, Мэри Маусер, Тэннер Бьюкэнэн, Кортни Хенгелер, Эдвард Эснер, Пейтон Лист, Джейкоб Бертран и Шон Кэнан.

Теги
ВидеоКобра Кай
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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