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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Композитор «Игры престолов» напишет музыку для «Дома Дракона»

Многосерийный приквел «Игры престолов» внезапно стал ещё более ожидаемым событием. В мир Вестероса и Эссоса вернётся маэстро Рамин Джавади, чья немалая заслуга в том, что экранный мир «Песни Люда и Пламени» оказался таким запоминающимся. Кабельный канал HBO уже подтвердил эту новость.

Написавший музыку для всех восьми сезонов оригинального сериала, Джавади подарит музыкальное сопровождение и эпической предыстории под названием «Дом Дракона». События экранизации романа Джорджа Мартина «Пламя и кровь» развернутся за 300 лет до происходящего в основной саге. Речь пойдёт о Таргариенах — единственной семье повелителей драконов, выжившей после Рока Валирии и обретшей новый дом на Драконьем Камне в Черноводном заливе.

В актёрский состав фэнтези-эпика успели записаться Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Мэтт Смит и Эмма Дарси. Шоураннерами проекта значатся Райан Кондал («Колония») и режиссёр «Игры престолов» Мигель Сапочник. Кондал и Сара Ли Хесс пишут сценарий, а Сапочник снимет несколько эпизодов. Также в постановщиках первого сезона значатся Клер Килнер («Пенниуорт»), Гита Патель и Грег Яйтанс («Банши»).

Темы
 
Дом Дракона Игра престолов
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