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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Голая, напуганная и верхом — сыгравшая Дейенерис в зарубленном пилоте «Игры престолов» Тэмзин Мерчант рассказала, что пыталась отказаться от съёмок

Многие поклонники «Игры престолов», интересовавшиеся закулисьем своего любимого сериала, пожалуй, в курсе, что первый пилотный эпизод фэнтези-эпика никуда не годился, и его почти полностью пересняли. При этом — довольно распространённая практика — рекасту подверглась часть персонажей, среди которых оказалась и Дейенерис Таргариен. Изначально за ролью закрепили Тэмзин Мерчант («Салем», «Карнивал Роу»).

До сих пор актриса не рассказывала о своих впечатлениях от съёмок пилота в далёком 2009-м, но для портала Entertainment Weekly сделала исключение. Судя по всему, опыт этот был не из лучших.

Съёмки того пилота преподали мне хороший урок. Они подтвердили необходимость прислушиваться к своим инстинктам и следовать им. Потому что я пыталась отказаться от роли и, в общем-то, отказывалась на стадии заключения контракта, но люди, владеющие даром убеждения, всё-таки меня уговорили. В итоге я оказалась в Марокко голая и напуганная верхом на лошади, которая, совершено очевидно, куда больше радовалась происходящему, чем я.

В общем, памятная сцена первой брачной ночи с кхалом Дрого не задалась. Позже продюсеры решили, что эта роль вместе с несколькими остальными нуждается в рекасте. И хотя они божатся, что Мерчант — большая умница, всё же признают, что с исполнителем роли Дрого Джейсоном Момоа пресловутой экранной химии не случилось, а вот Эмилия Кларк просто рождена для этой роли.

Мерчант признаётся, что видеть, как сериал, из которого она выбыла, приобретал бешеную популярность было немного сюрреалистично, но не жалеет об упущенной возможности стать богатой и знаменитой, потому что, по заверению актрисы тогда она бы не имела такой свободы и возможности творческого самовыражения, как сейчас. На носу у Мерчант писательский дебют — в свет выходит её роман в жанре подросткового фэнтези Hatemakers

Темы
 
Игра престолов
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