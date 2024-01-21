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Новые сериалы недели: военная драма от Стивена Спилберга и Тома Хэнкса

Источник: Apple TV+

В ближайшее время зрителей ждут стриминговые премьеры по реальным событиям, но разного масштаба. Стриминговый сервис Apple TV+ презентует масштабную военную драму «Властелины воздуха», а потоковый сервис Netflix презентует биографическую драму «Гризельда» с основательно трансформировавшейся для роли Софией Вергарой.

Четверг, 25 января

 
Премьера+
Netflix
Гризельда Griselda

драма, биография

В ролях София Вергара, Альберто Герра, Мартин Родригес, Хосе Веласкес, Орландо Пинеда, Мартин Фахардо

История колумбийской наркобаронессы Гризельды Бланко, которой удалось создать один из самых прибыльных картелей в истории.

Видео

Пятница, 26 января

 
Премьера+
Apple TV+
Властелины воздуха Masters of the Air

военный, боевик, драма

В ролях Каллум Тёрнер, Остин Батлер, Энтони Бойл, Барри Кеоган, Рафф Лоу, Эллиот Уоррен

В основу военного экшена ляжет документальный роман Дональда Л. Миллера Masters of the Air: America’s Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany о воздушных боях Второй мировой глазами бойцов 8-й воздушной армии США, известной как «Могучая восьмёрка».

Видео

Теги
Превью
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