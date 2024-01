Новые сериалы недели: военная драма от Стивена Спилберга и Тома Хэнкса

Премьера +

В основу военного экшена ляжет документальный роман Дональда Л. Миллера Masters of the Air: America’s Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany о воздушных боях Второй мировой глазами бойцов 8-й воздушной армии США, известной как «Могучая восьмёрка».