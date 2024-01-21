Новые сериалы недели: военная драма от Стивена Спилберга и Тома Хэнкса

В ближайшее время зрителей ждут стриминговые премьеры по реальным событиям, но разного масштаба. Стриминговый сервис Apple TV+ презентует масштабную военную драму «Властелины воздуха», а потоковый сервис Netflix презентует биографическую драму «Гризельда» с основательно трансформировавшейся для роли Софией Вергарой.
Четверг, 25 января
Пятница, 26 января
военный, боевик, драма
В ролях Каллум Тёрнер, Остин Батлер, Энтони Бойл, Барри Кеоган, Рафф Лоу, Эллиот Уоррен
В основу военного экшена ляжет документальный роман Дональда Л. Миллера Masters of the Air: America’s Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany о воздушных боях Второй мировой глазами бойцов 8-й воздушной армии США, известной как «Могучая восьмёрка».
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