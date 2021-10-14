 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Колесо времени» рекастнуло ключевого персонажа в преддверии второго сезона Билл Скарсгард, Самара Уивинг и Яян Рухьян сломают вам мозг описанием нового фэнтезийного экшена про месть Мнение о фильме «Не время умирать» Режиссёр «Венома 2» объяснил, почему он у него такой короткий Ридли Скотт уверен: сериал Ноя Хоули никогда не переплюнет первого «Чужого»
2
СЕРИАЛЫ
127
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Добро пожаловать в морское царство — вышел отрывок из мультсериала «Аквамен: Король Атлантиды»

Товар, так сказать, лицом. Стриминговый сервис HBO Max публиковал отрывок из анимационной комедии «Аквамен: Король Атлантиды» — целое четырёхминутное начало мини-сериала, где главные персонажи демонстрируют свою впечатляющую мимику. Первая серия с сегодняшнего дня доступна для просмотра подписчикам сервиса.

Трёхсерийный мини-сериал от продюсера Джеймса Вана (кинодилогия «Аквамен») расскажет об удивительных приключениях Артура Карри (Купер Эндрюс) и Меры (Гиллиан Джейкобс). В повествовании также фигурируют королевский советник Вулко (Томас Леннон) и сводный брат главного героя Орм.

Теги
ВидеоАквамен: Король АтлантидыHBO Max
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

+О группе «Король и Шут» снимут сериал для «КиноПоиска» 4Сериал по игре The Last of Us радует постапокалиптическим антуражем (фото со съёмок) 46«Игра в кальмара» — новый рекордсмен Netflix! «Бриджертоны» не устояли

Тоже интересно

21Дженнифер Карпентер вернётся к роли Дебры Морган в девятом сезоне «Декстера» 16Стеной тут не ограничишься: Нил Бломкамп перенесёт сюжет «Района №10» из Африки в Америку 21Первый взгляд на новые суперсилы Человека-паука — в сети появились свежие промо триквела «Нет пути домой» 24Серийная убийца Ирина Розанова в тизере триллера «Самка богомола» 5Уйма свежего экшена в специальном IMAX-ролике «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна

Далее на КГ

0
Заметит ли Джейми Фокс разницу? Вместо Харрисона Форда с ним теперь снимается Томми Ли Джонс
 0
«Атака титанов» — тизер и дата выхода второй части финального сезона
 0
Сценарист «Венома 2» срежиссирует экранизацию потустороннего подросткового романа со звездой «Энолы Холмс»
 0
О группе «Король и Шут» снимут сериал для «КиноПоиска»
 6
«Вечные» отлично стартуют — эпик Хлои Чжао обогнал «Чёрную вдову» и «Шан Чи» по предпродажам билетов
 3
Они возвращаются! Третий по счёту полнометражный «Ясновидец» обзавёлся трейлером и датой выхода
 0
Смерть, наркотики и секс в трейлере финального сезона драмы «Нарки: Мексика»
 8
Брюс Уиллис — охотник на охотников в трейлере экшен-триллера «Преступный квест»
 2
NVIDIA прекращает поддержку старых видеокарт на архитектуре Kepler
 4
Сериал по игре The Last of Us радует постапокалиптическим антуражем (фото со съёмок)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Как Нил Гейман и сценарист просили Warner Bros. не снимать полнометражную экранизацию «Песочного человека»
 
Игры Опубликованы новые доказательства невиновности Криса Авеллона
 
Аниме Подтверждено: ранобэ «Аптека в ином мире» про фармаколога-попаданца получит аниме-адаптацию
 
Кино То ли девочка, то ли Большая Красная Панда в первом ролике мультика «Я краснею» от студии Pixar
 
Аниме Опубликованы два музыкальных видео с песнями из фильма «Красавица и дракон»
 
Кино Квентин Тарантино высказался о «Лиге справедливости Зака Снайдера»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5ЕВА
 
 
1Телеовощи – 413: Устрашающий состав
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 483: «Веном 2», «Мужские слёзы» и приквел «Клана Сопрано»
 
7ЕВА – 445: Бросаем всё!..
 
8Ноль кадров в секунду – 389: Из самоизоляции
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru