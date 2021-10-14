Добро пожаловать в морское царство — вышел отрывок из мультсериала «Аквамен: Король Атлантиды»

Товар, так сказать, лицом. Стриминговый сервис HBO Max публиковал отрывок из анимационной комедии «Аквамен: Король Атлантиды» — целое четырёхминутное начало мини-сериала, где главные персонажи демонстрируют свою впечатляющую мимику. Первая серия с сегодняшнего дня доступна для просмотра подписчикам сервиса.

Трёхсерийный мини-сериал от продюсера Джеймса Вана (кинодилогия «Аквамен») расскажет об удивительных приключениях Артура Карри (Купер Эндрюс) и Меры (Гиллиан Джейкобс). В повествовании также фигурируют королевский советник Вулко (Томас Леннон) и сводный брат главного героя Орм.