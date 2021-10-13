Они возвращаются! Третий по счёту полнометражный «Ясновидец» обзавёлся трейлером и датой выхода

Прекрасный в своей бестолковости комедийный детектив «Ясновидец», радовавший зрителей на протяжении восьми сезонов, продолжает припеваючи жить в полном метре. И по-прежнему пользуется успехом.

Уже 18 ноября на потоковом сервисе Peacock выходит «Ясновидец 3» с подзаголовком «Это Гас» (Psych 3: This Is Gus), который вернёт всех героев оригинала в исполнении Джеймса Родэя, Дьюли Хилла, Мэгги Лоусон, Кирстен Нельсен, Корбина Бернсена, Сейджа Броклбэнка, Курта Фуллера и оправившегося после инсульта Тимоти Омандсона.

Трейлер предстоящего действа:

В актёрский состав картины также вошли Жасмин Саймон, Аллен Мальдонадо и Курт Смит в роли самого себя.

На этот раз Шон со своим бессменным напарником будет расследовать двойную жизни невесты Гаса в самый разгар их подготовки к свадьбе. Должно быть весело.