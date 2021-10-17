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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Роковой патруль» обзавёлся четвёртым сезоном

Хорошие новости для поклонников «Рокового патруля» — на полях вчерашнего онлайн-мероприятия DC FanDome объявили о продлении сериала на четвёртый сезон. Фантастическая драма о команде супергероев-изгоев по-прежнему пользуется популярностью у зрителей, сейчас на HBO Max как раз идёт третий сезон.

Во время онлайн-конвента потоковый сервис презентовал свежий ролик — трейлер, посвящённый новым эпизодам третьего сезона. В основном актёрском составе фантастического сумасшествия значатся Брендан Фрейзер, Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Джоиван Уэйд и Мэтт Бомер. В нынешнем сезоне к ним присоединилась Мишель Гомес.

Теги
ВидеоРоковой патрульHBO MaxDC
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Источник фотографий: Depositphotos

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