«Роковой патруль» обзавёлся четвёртым сезоном

Хорошие новости для поклонников «Рокового патруля» — на полях вчерашнего онлайн-мероприятия DC FanDome объявили о продлении сериала на четвёртый сезон. Фантастическая драма о команде супергероев-изгоев по-прежнему пользуется популярностью у зрителей, сейчас на HBO Max как раз идёт третий сезон.

Во время онлайн-конвента потоковый сервис презентовал свежий ролик — трейлер, посвящённый новым эпизодам третьего сезона. В основном актёрском составе фантастического сумасшествия значатся Брендан Фрейзер, Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Джоиван Уэйд и Мэтт Бомер. В нынешнем сезоне к ним присоединилась Мишель Гомес.