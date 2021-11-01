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Поразительное сходство: Лютик изображает Геральта, Цири и Йеннифер на свежем постере «Ведьмака»

Премьера второго сезона «Ведьмака» всё ближе, и Netflix подходит к промо-кампании сериала с креативом. Опубликованный накануне постер подозрительно напоминает предыдущий (справа), вот только здесь вместо Геральта (Генри Кавилл), Цири (Фрея Аллан) и Йеннифер (Аня Чалотра) красуется один лишь Лютик (Джои Бэти), и прекрасно с этим справляется.

Постеры сериала «Ведьмак» Постеры сериала «Ведьмак»

К актёрскому составу продолжения присоелинились Кристофер Хивью, Ким Бодния, Пол Бульон, Ясен Атор, Агнес Бьорн, Ту Эрстед Расмуссен, Лиз Карр, Саймон Кэллоу, Грэм Мактавиш, Кевин Дойл, Крис Фултон, Сэм Хэзелдайн, Эд Бирч и другие.

Премьера новых эпизодов случится уже 17 декабря.

Теги
ГалереяВедьмак
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Источник фотографий: Depositphotos

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