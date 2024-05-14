 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Мобильный доспех Гандам: Реквием возмездия» — трейлер будущего аниме франчайза, выполненного нa движке Unreal Engine 5 Первый взгляд на «Сумерки богов» Зака Снайдера Люди, монстры, экшен в тизере корейского сериала по мотивам хоррора «Паразит» Космический триллер «МКС» грохнулся в прокате на взлёте Названы самые прибыльные фильмы 2023 года
• • •
 
5
СЕРИАЛЫ
758

Тизер третьего сезона «Извне» со звездой «Остаться в живых» указывает на возвращение сериала этой осенью

YouTube-канал Rotten Tomatoes TV опубликовал тизер третьего сезона сериала «Извне». Как указано в ролике, продолжение ужастика про город, из которого не выбраться, начнёт выходить на MGM+ этой осенью.

В проекте «от исполнительных продюсеров „Остаться в живых“» участвует звезда того же сериала Гарольд Перрино. В «Остаться в живых» он исполнял роль Майкла Доусона. А в «Извне» актёр играет шерифа Бойда Стивенса.

Создателем шоу является Джон Гриффин. Он также сценарист и исполнительный продюсер сериала.

Первый сезон хоррора вышел в 2022 году, второй — в 2023-м. В них по 10 серий.

Затерянный в лесу американский городок пленяет каждого, кому не посчастливилось проехать его по пути — покинуть это место оказывается буквально невозможно. Днём невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих обитателей леса, которые приходят навестить горожан, как только заходит солнце.

 
Теги
ВидеоИзвне
Комментарии (5)

Ещё на эту тему

10Главный герой «Тёмной материи» рассказывает о коте Шрёдингера в отрывке из сериала

Тоже интересно

0КГ играет: Xenoblade Chronicles Definitive Edition, часть 7 0Старые истории на новый лад: трейлер аниме по сказкам братьев Гримм от студии, работавшей над «Атакой титанов» и «Caгой o Bинлaндe» 1Фэнтезийный нуар The Wolf Among Us 2 всё ещё в разработке 7Колин Фаррелл сыграет у режиссёра «На Западном фронте без перемен» в фильме для Netflix 32Джеймс Ганн показал своего Супермена в полном геройском облачении!

Далее на КГ

3
Режиссёр «Безумного Макса» пытался увидеть плюсы в конфликте Тома Харди и Шарлиз Терон на съёмках «Дороги ярости»
 15
Только Адам Драйвер может спасти разваливающуюся империю в тизере «Мегалополиса»
 8
Дженнифер Лопес показывает на постере фантастического экшена «Атлас», кто тут главный
 7
Эдгар Райт загорелся желанием снять Сидни Суини в эротической фантастике
 1
Люди, роботы, экшен в трейлере второй части аниме «Код Гиас: Розе возвращения»
 3
Карл Урбан и Джеффри Дин-Морган посылают ясный сигнал на свежем кадре «Пацанов»
 10
Гай Ричи готовит новый фильм — «Жена и собака»
 2
Много не бывает — вот вам куча обложек новой части комикса «Русы против Ящеров»
 1
Истинное бессмертие: Росомаха получит очередной перезапуск своего личного комикса
 5
Арнольд Шварценеггер сразится с Керри-Энн Мосс во втором сезоне «Фубара»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Demon Slayer-Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! — промо-ролик к выходу в Японии новой игры по «Истребителю демонов»
 
Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 апреля
 
«Мёртвые мальчики-детективы» Нила Геймана открывают своё агентство в трейлере сериала
 
«Эйфория» — всё? Звезда сериала уверена, что третьего сезона не будет
 
Кино «Громовержцы» на площадке! Свежие фото со съёмок с одним из главных героев
 
Аниме Старые герои в главном трейлере новой экранизации ранобэ «Волчица и пряности»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 548: Модный приговор
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 619: «Годзилла: Минус один», «Судная ночь в Аркадии», месяц без пираток, бутылка Дуэйна Джонсона
 
3ЕВА – 580: Росиу был (не) прав
 
4Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 121: Интервью об игре Lessaria
 
 
0Телеовощи – 547: Кринж для всех возрастов
 
0Ноль кадров в секунду – 525: Устаревающие новости
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 618: «Блиндаж», «Манкимэн», настоящий лицехват, зомби в Средневековье, «Артур, ты король»
 
9Ноль кадров в секунду – 524: Цифровой отсос
 
 
7ЕВА – 579: Плохие положительные тесты
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru