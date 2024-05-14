Тизер третьего сезона «Извне» со звездой «Остаться в живых» указывает на возвращение сериала этой осенью

YouTube-канал Rotten Tomatoes TV опубликовал тизер третьего сезона сериала «Извне». Как указано в ролике, продолжение ужастика про город, из которого не выбраться, начнёт выходить на MGM+ этой осенью.

В проекте «от исполнительных продюсеров „Остаться в живых“» участвует звезда того же сериала Гарольд Перрино. В «Остаться в живых» он исполнял роль Майкла Доусона. А в «Извне» актёр играет шерифа Бойда Стивенса.

Создателем шоу является Джон Гриффин. Он также сценарист и исполнительный продюсер сериала.

Первый сезон хоррора вышел в 2022 году, второй — в 2023-м. В них по 10 серий.

Затерянный в лесу американский городок пленяет каждого, кому не посчастливилось проехать его по пути — покинуть это место оказывается буквально невозможно. Днём невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих обитателей леса, которые приходят навестить горожан, как только заходит солнце.