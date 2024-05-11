Фрэнк Грилло записался во второй сезон «Миротворца» Джеймса Ганна

В актёрском составе второго сезона «Миротворца» мощное пополнение. Продолжение многосерийного комедийного боевика Джеймса Ганна, отправившееся на съёмки в середине апреля, включило в свой каст Фрэнка Грилло, и он сыграет в сериале роль, с которой уже знаком — по озвучке.

Ранее Грилло записался в состав актёров озвучивания анимационного экшена по вселенной DC «Монстры-коммандос» (Creature Commandos), где ему досталась партия лидера команды Рика Флэга-старшего, отца Рика Флэга-младшего, главы Отряда самоубийц. Матёрого батю Грилло как раз и сыграет в новых сериях «Миротворца».

Во втором сезоне приключений супергероя Джона Сины также задействованы уже известные зрителям Линчеватель (Фредди Строма), Джон Экономос (Стив Эйджи), Леота Адебайо (Даниэль Брукс) и Эмилия Харкорт (Дженнифер Холланд).