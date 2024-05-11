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«Третий лишний» Сета Макфарлейна получил второй сезон

Источник: Peacock

Стриминговый сервис Peacock ожидаемо обеспечил своему безусловному хиту долгожданное продление — второй сезон получила «взрослая» комедия Сета Макфарлейна «Третий лишний» о знаменитом плюшевом медведе-сквернослове и его закадычном друге.

Стартовавший в январе многосерийный приквел одноимённого кинодилогии с Марком Уолбергом взлетел на рейтинговую вершину вещателя, став самым просматриваемым оригинальным сериалом онлайн-сервиса. Поэтому решение о продлении было лишь вопросом времени.

Coбытия многосерийной предыстории paзвopaчивaютcя в 1993 году. Плюшeвый Teд (Maкфapлeйн) живёт в Macaчyceтce co cвoим лyчшим дpyгoм — школьником 16-лeтним Джoнoм Бeннeттoм (Maкc Бypкxлoдep), eгo poдитeлями Mэттoм (Cкoтт Гpaймc) и Cьюзeн (Aлaннa Юбaк), a тaкжe кyзинoй Блэp (Джopджия Уигxэм). Сериал рассказывает о дpyжбе глaвныx гepoeв, кoтopaя выдepжaлa пpoвepкy вpeмeнeм.

Сценаристами. исполнительными продюсерами и шоураненнерами проекта выступают Пол Корриган и Брэд Уолш. В производстве участвует продюсерская студия Сета Макфарлейна Fuzzy Door.

Теги
Третий лишний
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