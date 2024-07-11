Несчастный Джон Сина на съёмках второго сезона «Миротворца» (фото)

Супергероический Миротворец максимально мимикрировал под обывателя. В сети появились фото со съёмочной локации в Далласе, где сейчас снимают второй сезон «Миротворца» Джеймса Ганна.

На снимках засветился исполнитель титульной роли Джон Сина. И день у его персонажа, видимо, не задался. Вид у Миротворца безрадостный.

Во втором сезоне супергероического сериала, который начнёт выходить в следующем году, появятся уже известные зрителям Линчеватель (Фредди Строма), Джон Экономос (Стив Эйджи), Леота Адебайо (Даниэль Брукс), Эмилия Харкорт (Дженнифер Холланд), а также Рик Флэг-старший в исполнении Фрэнка Грилло.